Gebze'de Otomobil Yangını
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adem Yavuz Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 RH 937 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracını durdurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.