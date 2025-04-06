İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı

İBB soruşturması kapsamında aranan isim KKTC'de yakalandı
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı
14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

14 yaşındaki Gülden'in cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi

Helikopteri görür görmez Türk bayrağı açtı

Gebze'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Samet K'nin kullandığı 34 LZ 3896 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde, arıza nedeniyle sağ şeritte yavaş seyreden Hasan E. idaresindeki minibüse çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Samet K. ile minibüsteki Bilal E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Bilal E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.