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Gebze'de otomobil-motosiklet çarpışması: 2 yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza anında, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yere düşüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Köşklüçeşme Mahallesi 567. Sokak'ta Serkan Ç. idaresindeki otomobil, Ozan S'nin kullandığı 34 FZJ 547 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Atakan U. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki sokağın kesiştiği noktada motosikletle otomobilin çarpıştığı, kazanın şiddetiyle motosiklettekilerin havalanarak yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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