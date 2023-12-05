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Gebze'de Otomobil Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

5 Aralık 2023 21:13 Son Güncelleme: 21:14 Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.