Gebze'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyere çarptıktan sonra başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklüçeşme Mahallesi mevkisinde I.P. idaresindeki 54 ACF 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil, S.P. yönetimindeki 34 FL 3272 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 34 FL 3272 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.