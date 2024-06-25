Gebze'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Cem B. idaresindeki 34 VTS 06 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi köprülü kavşak mevkisinde Oğuzhan Y'nin kullandığı 35 HE 3907 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Cem B. ve otomobildeki Şeyma B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.