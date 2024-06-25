Üye Girişi
Haberler

Gebze'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Cem B. idaresindeki 34 VTS 06 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi köprülü kavşak mevkisinde Oğuzhan Y'nin kullandığı 35 HE 3907 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Cem B. ve otomobildeki Şeyma B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Otomobil Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title