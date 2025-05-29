Gebze'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Tatlıkuyu Mahallesi'nde Körfez Caddesi ile 1301/2 Sokak kesişiminde, Y.D. yönetimindeki 34 HIE 713 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.İ. idaresindeki 31 ATH 167 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.