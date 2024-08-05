Gebze'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde E.D. idaresindeki 07 N 1426 plakalı motosiklet, dönmek için manevra yapan E.A'nın kullandığı 41 AGR 549 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü E.D. ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.