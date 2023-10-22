Gebze'de Otomobil Çarpması Sonucu 4 Yaşındaki Yabancı Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde, B.K. idaresindeki 16 AUS 072 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu V.E'ye (4) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel