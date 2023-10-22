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Gebze'de Otomobil Çarpması Sonucu 4 Yaşındaki Yabancı Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.