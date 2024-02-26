Gebze'de Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.Ö. yönetimindeki 41 ASE 503 plakalı otomobil, Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde O.K. idaresindeki 34 BYF 252 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.