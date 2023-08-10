Gebze'de Otomobil Bariyere Saplandı, Sürücü Hafif Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere saplandı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere saplandı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi Kuzey Yanyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 28 RC 822 plakalı Tofaş marka otomobil, bariyerlere çarptı. Otomobil bariyere saplanırken araç sürücüsü M.G. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ