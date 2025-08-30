Gebze'de Otomobil Barierlere Çarptı, Kaza Anı Kamerada

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna bağlanan otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, TEM Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna bağlandığı sırada kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kaza, başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; orta şeritte ilerleyen kamyonun sağ şeride geçtiği, kamyonu fark eden sürücünün kullandığı otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı görüldü.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),