Gebze'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Otoparka Sıçradı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki sanayi sitesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yediemin otoparkındaki 10 araca zarar verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki sanayi sitesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yediemin otoparkındaki araçlara sıçradı. Yangında 10 araç zarar gördü.
Sultan Orhan Mahallesi'ndeki Gebze Hasköy Sanayi Sitesi'nde saat 11.30 sıralarında ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp yediemin otoparkındaki araçlara sıçradı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, otoparkta bulunan 10 araç zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
HABER-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),