Gebze'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Mollafenari Mahallesi Kızılağaç mevkisindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.
Alevleri yayılmadan söndüren ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.