Gebze'de Mühürlenen Binalar, Aileler Tahliye Edildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın etrafındaki 12 bina mühürlendi ve 45 aile evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Bilirkişi heyeti incelemelerine başladı.

EVLERİNDEN EŞYA ALDILAR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın etrafındaki 12 bina mühürlendi, 45 aile tahliye edildi. Evlerini tahliye etmek zorunda kalan vatandaşlar, ekiplerin gözetiminde evlerindeki, acil alınması gereken eşyalarını alıp, bölgeden ayrıldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPIYOR

Yıkımın ardından enkazın bulunduğu alanda, inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarların yer aldığı bilirkişi heyeti inceleme yapmaya başladı. Enkaz alanı ve çevresinde, balyozla zemine sert şekilde vurulup, deflektometreyle yer altının sismik ölçümü yapılarak sağlamlık testi gerçekleştirildi. Ölçümler sırasında bölge halkının, enkaz alanı ve çevresinde bulunan barikatlara yaklaşmaması istendi.

Erol POLAT/GEBZE, (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

title
