Gebze'de motosikletli kurye hafriyat kamyonuyla çarpışarak hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli kurye yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsü aranıyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Hüseyin Yeniçağ (57) idaresindeki 41 TV 108 plakalı motosiklet, Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonuyla çarpıştıktan sonra bariyere savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeniçağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından bölgeden uzaklaştığı öne sürülen hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında arama çalışması başlatan polis, yol üzerinde bulunan KGYS kamerası kayıtlarını inceliyor.