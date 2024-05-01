Gebze'de motosikletlerle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde M.E.Y. yönetimindeki 41 ASV 090 plakalı motosiklet, Ş.S. idaresindeki 34 KEZ 970 plakalı motosiklet ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ANR 043 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri ile arkalarındaki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza sonrası aracını bırakıp kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.