Gebze'de motosikletle taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Gebze ilçesinde motosikletle taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Gebze ilçesinde motosikletle taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Adem Yavuz Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Nevzat M. idaresindeki 34 EHP 180 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Osman H'nin kullandığı 41 T 3069 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada motosikletteki yolcu Anıl M. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Anıl M'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel