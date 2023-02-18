Gebze'de motosikletle taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Gebze ilçesinde motosikletle taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Gebze ilçesinde motosikletle taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Adem Yavuz Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Nevzat M. idaresindeki 34 EHP 180 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Osman H'nin kullandığı 41 T 3069 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada motosikletteki yolcu Anıl M. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Anıl M'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Bağdat Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gebze'de motosikletle taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.