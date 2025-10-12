Gebze'de Motosikletle Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde motosikletle geldikleri bir iş yerine silahlı saldığı gerçekleştiren 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 Ekim günü saat 02.30 sıralarında Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı 2 şüpheliden biri, iş yerine tabanca ile 6 el ateş açtı. Şüpheliler ardından aynı motosikletle kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen, ardından fiziki takip yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ile onlara yardım ettiği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.