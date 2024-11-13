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Gebze'de Motosiklet Tırla Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Gebze'de Motosiklet Tırla Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin tırla çarpışması sonucu bir sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden F.K. idaresindeki 34 DRR 133 plakalı motosiklet, Gebze geçişinde aynı yönde giden Ç.U'nun kullandığı 26 GN 543 plakalı tırla çarpıştı.

Tırın yaklaşık 20 metre sürüklediği motosikletli ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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