Gebze'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet, aynı yönde giden otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. hakimiyetindeki 41 AOE 970 plakalı motosiklet, aynı yönde giden İ.Y. idaresindeki 34 CIL 598 plakalı Audi marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken, sürücü H.Ç. ve G.S. isimli yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ