Gebze'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hacıhalil Mahallesi Alirıza Efendi Caddesinde Yücel T. idaresindeki 41 VU 750 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.