Gebze'de Motosiklet Kazası: Sürücü Tedavi Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü tedaviye alındı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü tedaviye alındı.

D-100 kara yolu güney yan yolda Ankara yönüne giden M.Ç. idaresindeki 34 DG 1097 plakalı hafif ticari araç, A.G'nin kullandığı plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Plakası olmadığı için 5 bin 154 lira idari para cezası uygulanan motosiklet trafikten men edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü M.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.