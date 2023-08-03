Gebze'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. İstasyon Caddesi'nde ilerleyen Recep A. idaresindeki 41 AOJ 881 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali K'ye çarptı. Kazada sürücü ile yaya yaralandı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İstasyon Caddesi'nde ilerleyen Recep A. idaresindeki 41 AOJ 881 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali K'ye çarptı.
Kazada sürücü ile yaya yaralandı.
Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel