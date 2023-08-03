Üye Girişi
Haberler

Gebze'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. İstasyon Caddesi'nde ilerleyen Recep A. idaresindeki 41 AOJ 881 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali K'ye çarptı. Kazada sürücü ile yaya yaralandı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstasyon Caddesi'nde ilerleyen Recep A. idaresindeki 41 AOJ 881 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali K'ye çarptı.

Kazada sürücü ile yaya yaralandı.

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title