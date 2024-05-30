Gebze'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, diğer sürücüye ise para cezası uygulandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde M.U. idaresindeki 67 AEA 504 plakalı motosiklet ile B.Ş'nin kullandığı 41 TN 463 motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü M.U. yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü B.Ş'ye ise 12 bin 978 lira idari para cezası uygulandı.