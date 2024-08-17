Gebze'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mustafa Paşa Mahallesi Çoban Mustafa Paşa Caddesi'nde Samet K. idaresindeki 34 AUH 582 plakalı motosiklet ile H.A. yönetimindeki 08 AAF 684 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.