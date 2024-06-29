Gebze'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hacıhalil Mahallesi'nde Ahmet Ş. idaresindeki 41 ATS 786 plakalı motosiklet ile Fırat Baran G. yönetimindeki 41 ANG 238 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının bacağında kırık olduğu öğrenildi.