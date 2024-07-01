Gebze'de motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde, Volkan Y. idaresindeki 34 BSE 966 plakalı otomobil, Emir B'nin kullandığı 41 ATE 069 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.