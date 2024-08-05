Gebze'de Midibüsün Otomobile Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüsün otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüsün otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden İsmail Ö. idaresindeki 41 P 3401 plakalı midibüs, Muallimköy mevkisinde sağ şeritte durduğu iddia edilen Aynur A. yönetimindeki 25 KC 235 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Aynur A. ile aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.