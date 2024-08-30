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Gebze'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı. İki ayrı kazada otomobiller çeşitli nedenlerle çarpışarak yaralanmalara sebep oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde İstanbul yönüne giden M.A. idaresindeki 41 ACF 816 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki çöp konteynerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen aracın sürücüsü M.A. yaralandı.

Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde O.G'nin kullandığı 72 EE 089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı.

Kazada yaralanan sürücü O.G, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan ölçümde alkollü olduğu belirlenen O.G'ye 6 bin 439 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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