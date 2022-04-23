Gebze'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kirazpınar Mahallesi 2734 Sokak'ta kullanılmayan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Esmer Geçal - Güncel