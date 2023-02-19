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Gebze'de metal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Gebze'de metal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metal fabrikasında çıkan yangında küçük çapta hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metal fabrikasında çıkan yangında küçük çapta hasar oluştu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan metal fabrikasındaki şekillendirme makinesi bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Makinede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında fabrikada küçük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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