Gebze'de Market Deposunda Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki zincir marketin deposunda, elektrik odasında bulunan jeneratörden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultan Orhan Mahallesi 1172. Sokak'taki zincir marketin deposundaki elektrik odasında bulunan jeneratörde yangın çıktı.
Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, deponun elektrik odası kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel