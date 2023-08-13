Gebze'de Lüks Araçlı Trafik Magandaları Yolu Keserek Drift Yaptı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde işlek bir caddede yolu kesen lüks araçlı trafik magandaları, drift yaparak dakikalarca araç geçişine engel oldu.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'ndeki bir kavşakta yolu kesen lüks otomobil, dakikalarca araç geçişine engel olarak drift yaptı. Otomobil drift yaptığı sırada bir kişinin de aracın tavan camından çıkarak kendi hayatını tehlikeye attığı görüldü. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)