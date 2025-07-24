Gebze'de Kurşunlama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin kurşunlanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan K.Y. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay 18 Temmuz'da meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz'da N.Ç'nin evine ateş açıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen K.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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