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Gebze'de Kumar Oynatan Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan denetimlerde, M.E'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynanan 3 bin 100 liraya el koydu. Ayrıca lokalde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kumar oynattığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yaptığı denetimlerde M.E'nin iş yerinde kumar oynattığını tespit etti.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynanan 3 bin 100 liraya el koydu.

Ayrıca yoğun sigara dumanı olan ve müşterilere alkol sunumu yapıldığı anlaşılan lokalde, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye de toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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