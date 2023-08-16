Gebze'de kırmızı ışıkta geçen işçi servisi ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 işçi yaralandı. Kazada, serviste bulunan işçiler yaralandı ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalar başlatıldı.