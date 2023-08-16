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Gebze'de kırmızı ışıkta geçen işçi servisi ile tır çarpıştı: 3 yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 işçi yaralandı. Kazada, serviste bulunan işçiler yaralandı ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 işçi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi'nde ilerleyen Adem Ü. idaresindeki 14 BS 717 plakalı tır, kavşakta kırmızı ışıkta geçen ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 P 3508 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

Kazada, serviste bulunan işçiler Ş.A, M.Ş. ve C.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, çıkartılarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olan ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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