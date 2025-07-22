Gebze'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Gebze'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'ndeki bir kereste fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadaki bir makinenin bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu çıkan yangına çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat içinde yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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