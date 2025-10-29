Gebze'de Kendiliğinden Çöken Binada 5 Kişi Enkaz Altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendiliğinden çöken binada 5 kişinin enkaz altında olduğunun değerlendirildiğini, çalışmalar için 147 arama kurtarma personeli görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 07.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğünü hatırlattı.

Yerlikaya, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonunda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 dron ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."