Gebze'de Kaygan Yolda Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Kayan otomobil başka otomobil ile böyle çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan başka otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahimağa caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Carser T. idaresindeki 41 AKM 670 plakalı otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan Hakan A. yönetimindeki 41 ACL 338 plakalı Skoda marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Carser T., otomobilde bulunan yolcu ve Hakan A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa çevre hastaneye götürdü.

Kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada otomobilin kayarak karşı şeride geçtiği ve seyir halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.