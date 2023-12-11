Haberler ›› Güncel ›› Gebze'de Karbonmonoksit Gazından Etkilenen Anne ve 3 Çocuk Tedavi Altına Alındı

Gebze'de Karbonmonoksit Gazından Etkilenen Anne ve 3 Çocuk Tedavi Altına Alındı

11 Aralık 2023 09:04 Son Güncelleme: 09:06 Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan bir anne ve 3 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri için tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.