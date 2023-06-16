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Gebze'de kamyonun damperi köprüye çarptı: Sürücü yaralandı

Gebze'de kamyonun damperi köprüye çarptı: Sürücü yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonunun açılan damperi Tatlıkuyu Köprüsü'ne çarptı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun açılan damperinin köprüye çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Y.T. idaresindeki 41 YK 203 plakalı hafriyat kamyonu, damperinin açılması sonucu Tatlıkuyu Köprüsü'ne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede, kamyonun yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Tatlıkuyu Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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