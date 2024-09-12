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Gebze'de kamyonetle çarpışan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak Necla K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

Y.K. idaresindeki 34 DY 0510 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Saci K'nin kullandığı 31 RAB 67 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Necla K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Necla K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

İtfaiye kocaeli Güncel trafik Yaşam Polis Gebze

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