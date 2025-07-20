Gebze'de Kamyon Tamiri Sırasında Feci Kaza: 1 Ölü

Gebze'de Kamyon Tamiri Sırasında Feci Kaza: 1 Ölü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tamir için götürülen hafriyat kamyonunun damper kapağının başına çarpması sonucu Mevlüt Şafak (50) hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Mevlüt Şafak'ın (50), tamir için götürdüğü hafriyat kamyonunun damper kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 1176/2 Sokak'ta meydana geldi. Mevlüt Şafak, 34 ETK 075 plakalı hafriyat kamyonunu arıza nedeniyle tamirciye götürdü. Yarım şekilde kaldırılan, kapağına takoz konulan damperin içinde 1 işçi çalışırken, Şafak da onu izlemeye başladı. Bir süre sonra takozun yerinden kaymasıyla hızla kapanan kapak, Mevlüt Şafak'ın başına çarptı. Şafak kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Mevlüt Şafak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şafak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu arada kazanın çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, açık kapak arasından damperde çalışan işçiyi izleyen Şafak'ın bir anda kapanan kapağın başına çarpması sonucu yere yığılması, Mevlüt Şafak'ın yere düştüğünü fark eden işçinin ise damperden atlayarak bağırması yer aldı.

CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Mevlüt Şafak'ın cenazesi daha sonra yakınlarına teslim edildi. Şafak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a nakledildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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