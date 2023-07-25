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Gebze'de Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Ton 525 Kilogram Tütüne El Konuldu

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Koceli'nin Gebze ilçesinde bir kargo şubesine getirilen bandrolsüz tütünlerin bulunduğu paketlerde yapılan aramada, 2 ton 525 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Koceli'nin Gebze ilçesinde kargo şubesine getirilen 2 ton 525 kilogram bandrolsüz tütüne el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Gebze ilçesinde bir kargo şubesine yüklü miktarda bandrolsüz tütün getirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Kargo şubesine getirilen paketlerde yapılan aramalarda, 2 ton 525 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun ilgi maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Gebze Güncel Haberler

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