Kocaeli'de işçi servisinin çarptığı çocuk öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisinin çarptığı 10 yaşındaki Miraç Efe İ. ağır yaralandıktan sonra hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası servis sürücüsü gözaltına alındı.
Arapçeşme Mahallesi 1603 Sokak'ta H.T. idaresindeki 41 P 8279 plakalı işçi servisi, yolun karşısına geçmeye çalışan Miraç Efe İ'ye (10) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık personelince kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Servis sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel