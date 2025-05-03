Gebze'de İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı
Gebze'nin İnönü Mahallesi'ndeki metro şantiyesinde çalışan 19 yaşındaki M.K., dengesini kaybederek 4,5 metre yükseklikten düştü. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Gebze'de çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı.
İnönü Mahallesi'ndeki metro şantiyesinde çalışan M.K. (19), dengesini kaybederek 4,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Yaralı M.K, olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel