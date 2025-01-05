Gebze'de İnşaatta Düşen Kişi Hastaneye Sevk Edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaatın sahibi olan A.D. zemin katından dengesini kaybederek bodruma düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, inşaattan düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi 6/2. Sokak'ta, 4 katlı apartman inşaatının sahibi A.D. (55) zemin katta dengesini kaybederek bodruma düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel