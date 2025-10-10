Gebze'de İnşaat Yanında Duvar Çöktü, Aile Tahliye Edildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde temel kazısı yapılan inşaatın bitişiğindeki müstakil evin duvarının bir kısmı çöktü. Evde yaşayan 4 kişilik aile tahliye edildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Barış Mahallesi 1830. Sokak'ta meydana geldi. Temel kazısı yapılan bir inşaatın bitişiğinde yer alan müstakil evin duvarının bir kısmı çöktü. Evde yaşayan Yılmaz T. ve 3 çocuğu panikle dışarıya çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) geldi. İnceleme yapan ekiplerin aldığı karar doğrultusunda riskli bulunan evin girişine izin verilmedi. Polis, inşaat temeli ve evin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Tahliye edilen ailenin ise geçici olarak yakınlarının evlerine yerleştiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'EVİN İÇİ GÖZÜKÜYOR'

Ev sahibi Yılmaz T., "Aylardır yan taraftaki binadan kaynaklı yıkılma tehlikesi yaşadık. Onlar içeride can derdinde ben dışarıdaydım, benim üstüme düşme tehlikesi var. Ben de can derdindeyim. Aylardır uğraşıyoruz anlatıyoruz, söylüyoruz. Gerekli müracaatları da yaptık. 4 kişilik aileyiz, iki kızım ve bir oğlum var. Ben bu eve çocukları bırakıp da gidiyorum. Evin içi gözüküyor" diye konuştu.