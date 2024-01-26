Gebze'de İnşaat İşçisine Yük Asansörü Düştü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki binada çalışan bir işçi, kafasına yük asansörü düşmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki binada kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi 449. Sokak'taki inşaatta çalışan yabancı uyruklu Z.Ş.M'nin kafasına yük asansörü düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.